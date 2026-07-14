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Тренер «Далласа» оценил игру Ищенко в матче Летней лиги с «Мемфисом»

Тренер «Далласа» оценил игру Ищенко в матче Летней лиги с «Мемфисом»
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Тренер «Даллас Маверикс» в Летней лиге Джо Бойлан высоко оценил игру российского защитника Всеволода Ищенко в матче с «Мемфис Гриззлиз» (96:88), назвав его «невоспетым героем».

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
14 июля 2026, вторник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
88 : 96
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Бузер - 21, Проспер - 18, Кауард - 17, Хендрикс - 9, Бёртон - 8, Купер - 6, Лаверинг - 4, Смолл - 3, Джамай - 2
Даллас Маверикс: Грин - 18, Спрингер - 17, Акобунду-Эхиогу - 16, де Ларреа - 16, Диас-Грахам - 11, Пулакидас - 6, Ищенко - 6, Лаваль - 6, Диас-Грахам

«Сева — невоспетый герой матча. Не знаю, какая у него статистика, но его вклад был крайне необходим. Он опекал одного из лучших игроков Летней лиги [Кэмерона Бузера] и задал ему жару. Он боролся, играл «кость в кость», мешал передачам и проходам. Я очень доволен его старанием, отношением к делу. Он не боится физической борьбы», — приводит слова журналист Ноа Уэббер в социальной сети Х.

Ищенко записал в свой актив шесть очков, пять подборов и четыре передачи.

Подробный разбор игры Севы:
«Он не давал ему спокойно дышать». Ищенко выдал мощный матч против топ-проспекта НБА
«Он не давал ему спокойно дышать». Ищенко выдал мощный матч против топ-проспекта НБА
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