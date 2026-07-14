Тренер «Далласа» оценил игру Ищенко в матче Летней лиги с «Мемфисом»

Тренер «Даллас Маверикс» в Летней лиге Джо Бойлан высоко оценил игру российского защитника Всеволода Ищенко в матче с «Мемфис Гриззлиз» (96:88), назвав его «невоспетым героем».

«Сева — невоспетый герой матча. Не знаю, какая у него статистика, но его вклад был крайне необходим. Он опекал одного из лучших игроков Летней лиги [Кэмерона Бузера] и задал ему жару. Он боролся, играл «кость в кость», мешал передачам и проходам. Я очень доволен его старанием, отношением к делу. Он не боится физической борьбы», — приводит слова журналист Ноа Уэббер в социальной сети Х.

Ищенко записал в свой актив шесть очков, пять подборов и четыре передачи.