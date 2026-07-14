Экс-тренер «Лейкерс»: подписание Леброна не выведет вас на чемпионский уровень

Бывший игрок и экс главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт высказался о будущем звёздного баскетболиста Леброна Джеймса, заявив, что подписание 41-летнего форварда не гарантирует команде чемпионства.

«10 лет назад каждая команда звонила и делала всё, чтобы заполучить Леброна Джеймса на рынке. Это было 10 лет назад. Теперь уже Рич Пол и компания совершают звонки, чтобы узнать, кто заинтересован в том, чтобы Леброн был в их команде. Мы должны понимать, что ему уже 41 год. Он отыграл в лиге 21, 22, 23 сезона. Невероятная карьера. Всё ещё выступает на высоком уровне.

Никто не говорит, что он не сможет играть ещё год или два в этой лиге. Но претенденты на подписание задаются вопросом: «Хорошо, мы возьмём его на один год, может, на два, но хотим ли мы принять все остальное дерьмо, которое сопровождает его?» Все эти привычки и выходки. Рич Пол и все эти парни, окружение и всё остальное, что с этим связано. Бронни Джеймс. Хотите ли вы вытаскивать Бронни Джеймса из «Лейкерс»? Получается, когда вы говорите о привлечении Леброна, существует много нюансов. Леброн не пойдёт в другую команду со словами: «Готов выходить со скамейки. Я буду ролевым игроком, посадите меня на скамейку».

Наверное, он всё ещё может быть третьим или вторым лучшим игроком в команде. Это может быть успешная история. Но есть команды, о которых говорим, они заинтересованы в Леброне, это Рич Пол так говорит, что есть такие команды. Эти команды смогут перейти на следующий уровень благодаря его переходу, этот следующий уровень — это не уровень победы в чемпионате», — сказал Скотт в своём подкасте на YouTube.