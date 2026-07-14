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«Это будет очень весело». Кесслер — об игре с Дончичем

«Это будет очень весело». Кесслер — об игре с Дончичем
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Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Уокер Кесслер высказался о предстоящем взаимодействии со звёздным разыгрывающим Лукой Дончичем, отметив, что словенский баскетболист облегчает задачу всем игрокам вокруг и является кошмаром для соперников.

«Дончич обладает огромным влиянием на площадке. Это значительно облегчает задачу всем четырём игрокам вокруг него. Могу страховать его в защите, ставить отличные заслоны и ловить его передачи. Это будет очень весело. Я никогда не играл с разыгрывающим таких габаритов и такого уровня, чтобы он был просто кошмаром для соперников», — приводит слова Кесслера портал ESPN.

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