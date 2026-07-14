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«Зенит» поздравил Паскуаля с назначением на пост главного тренера БК «Дубай»

«Зенит» поздравил Паскуаля с назначением на пост главного тренера БК «Дубай»
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Баскетбольный клуб «Зенит» поздравил бывшего главного тренера Хавьера Паскуаля с назначением на пост наставника команды «Дубай», поблагодарив специалиста за пять лет работы в Санкт-Петербурге и пожелав успехов в новой должности.

«Зенит» поздравляет своего экс-наставника с новым этапом в карьере и желает больших побед вместе с эмиратским клубом. Сине-бело-голубые благодарят Хавьера Паскуаля за пять лет, проведённых в Санкт-Петербурге, и большой вклад в развитие клуба. Надеемся на скорую встречу «Зенита» и «Дубая» на баскетбольном паркете», — говорится в официальном заявлении пресс-службы «Зенита».

Напомним, в 2020-2025 годах Паскуаль возглавлял «Зенит» и выиграл с клубом Единую лигу ВТБ в сезоне-2021/2022.

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