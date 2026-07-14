Инсайдер: Леброн Джеймс избегает общения с руководителями клубов

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст раскрыл детали того, как Леброн Джеймс выстраивает общение с клубами, заинтересованными в его подписании. По словам журналиста, 41-летний форвард не связывается напрямую с владельцами и генменеджерами, а предпочитает общаться с игроками этих команд.

«На прошлой неделе была медиаконференция, там собралось много владельцев клубов, они общались между собой. Некоторые из тех владельцев, которые хотят подписать Леброна, спрашивали друг друга: «Вы что-нибудь слышали? Нет. А вы? Неа». А Леброн тем временем сам общается с игроками из этих команд, а те потом докладывают своему генменеджеру или тренеру: «Эй, мне Леброн звонил», — приводит слова Уиндхорста The Heat Central в социальной сети Х.