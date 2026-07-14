Экс-тренер «Спёрс» Суини: в финале мы допустили больше ошибок, чем в предыдущих сериях

Бывший ассистент тренера «Сан-Антонио Спёрс» Шон Суини прокомментировал поражение своей команды в финальной серии НБА с «Нью-Йорк Никс» (1-4), назвав среди причин усталость, невезение и большое количество ошибок, а также отметив, если бы матчи длились дольше, результат мог бы быть иным.

«Было несколько вещей. Во-первых, считаю, что сказалась небольшая усталость после предыдущей серии. Во-вторых, невезение. Мне сказали, что если бы игры длились 46 минут, мы бы выиграли 4-1. Джейлен Брансон, очевидно, провёл монструозный последний матч. Я тренировал его в «Далласе», так что рад в некотором роде. И я считаю, что мы допустили больше ошибок, чем в предыдущих сериях», — сказал Суини в видео на YouTuba-канале The Ryen Russillo Show.