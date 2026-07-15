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Генменеджер «Уизардс»: Энтони Дэвис в Вашингтоне. Он хочет быть здесь

Генменеджер «Уизардс»: Энтони Дэвис в Вашингтоне. Он хочет быть здесь
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Генеральный менеджер «Вашингтон Уизардс» Уилл Доукинс опроверг слухи о возможном уходе звёздного центрового Энтони Дэвиса, заявив, что клуб намерен сохранить игрока, который сам хочет остаться в команде.

«Мы, в общем-то, не особо беспокоимся об этом. Эй Ди в Вашингтоне. Он хочет оставаться в Вашингтоне. И мы его сохраним. Проводим летнюю подготовительную работу и хотим быть уверены, что готовы к началу сезона. Энтони был здесь со всеми нашими ребятами. Все члены нашей команды собрались здесь, в Вашингтоне, на первой двусторонней игре.

Все 17 игроков нашего состава были здесь, Энтони сыграл важную роль в тренировочных занятиях, принимал участие в руководстве процессом. Лето было интересным, мы ещё поговорим обо всём, когда нам официально разрешат это сделать. Но план клуба состоит в том, чтобы быть большими, мощными и не обделёнными при этом умениями», — приводит слова Доукинса портал Fadeaway World.

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