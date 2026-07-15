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Кэмерон Джонсон оценил связку Адетокунбо и Адебайо в «Майами Хит»

Кэмерон Джонсон оценил связку Адетокунбо и Адебайо в «Майами Хит»
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Форвард «Денвер Наггетс» Кэмерон Джонсон поделился ожиданиями от взаимодействия двух звёздных баскетболистов «Майами Хит» Янниса Адетокунбо и Бэма Адебайо в предстоящем сезоне НБА, отметив их защитный потенциал, подвижность и возможное перераспределение ролей в нападении.

«Интересно, у них теперь есть Бэм и Яннис. Это чертовски сильная защитная передняя линия. Вокруг них нужно размещать как можно больше снайперов… Посмотрим. Позитив в том, что они очень мобильные парни, могут перемещаться по площадке. Это не похоже на то, когда Янниса ставят в пару с неподвижным большим, который доминирует под кольцом. Думаю, Бэм становится более периметровой угрозой. Думаю, Адебайо нормально к этому относится. Мы видели, как он набрал 80», — приводит слова Джонсона Heat Central в социальной сети Х.

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