Кэмерон Джонсон оценил связку Адетокунбо и Адебайо в «Майами Хит»

Форвард «Денвер Наггетс» Кэмерон Джонсон поделился ожиданиями от взаимодействия двух звёздных баскетболистов «Майами Хит» Янниса Адетокунбо и Бэма Адебайо в предстоящем сезоне НБА, отметив их защитный потенциал, подвижность и возможное перераспределение ролей в нападении.

«Интересно, у них теперь есть Бэм и Яннис. Это чертовски сильная защитная передняя линия. Вокруг них нужно размещать как можно больше снайперов… Посмотрим. Позитив в том, что они очень мобильные парни, могут перемещаться по площадке. Это не похоже на то, когда Янниса ставят в пару с неподвижным большим, который доминирует под кольцом. Думаю, Бэм становится более периметровой угрозой. Думаю, Адебайо нормально к этому относится. Мы видели, как он набрал 80», — приводит слова Джонсона Heat Central в социальной сети Х.