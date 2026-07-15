Егор Дёмин помог «Бруклину» разгромить «Сакраменто» в Летней лиге НБА, набрав 22 очка

Завершился матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026, в котором встречались «Бруклин Нетс» и «Сакраменто Кингз». Команды играли на арене «Томас и Мак Центр» в Парадайсе (США). «Бруклин Нетс» одержал победу со счётом 115:83 (38:18, 18:16, 30:29, 29:20).

Российский разыгрывающий защитник «Нетс» Егор Дёмин провёл на площадке 23 минуты 11 секунд, он набрал 22 очка (лучший показатель в команде), совершил четыре подбора и четыре перехвата, отдал восемь результативных передач и дважды сфолил. Российский форвард «Кингз» Виктор Лахин сыграл 16 минут 51 секунду, на его счету четыре очка, шесть подборов, одна результативная передача, одна потеря и два фола.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Дариус Эйкафф, набрав 26 очков.