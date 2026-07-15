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Бруклин Нетс — Сакраменто Кингз, результат матча 15 июля 2026, счет 115:83, Летняя лига НБА 2026, Егор Дёмин

Егор Дёмин помог «Бруклину» разгромить «Сакраменто» в Летней лиге НБА, набрав 22 очка
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Завершился матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026, в котором встречались «Бруклин Нетс» и «Сакраменто Кингз». Команды играли на арене «Томас и Мак Центр» в Парадайсе (США). «Бруклин Нетс» одержал победу со счётом 115:83 (38:18, 18:16, 30:29, 29:20).

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
15 июля 2026, среда. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 83
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бруклин Нетс: Маррей, Браун, Вольф, Пауэлл, Укомаду, Дёмин, Джефферсон, Скотт, Умричус, Джонсон, Браун, Билодо, Бреннан, Дэйнджа, Сараф
Сакраменто Кингз: Клиффорд, Эйкафф, Флаглер, Стивенс, Маскари, Лахин, Кардуэлл, Карабан, Шарп, Делль'Орсо, Рейно, Саттон, Эдуардс

Российский разыгрывающий защитник «Нетс» Егор Дёмин провёл на площадке 23 минуты 11 секунд, он набрал 22 очка (лучший показатель в команде), совершил четыре подбора и четыре перехвата, отдал восемь результативных передач и дважды сфолил. Российский форвард «Кингз» Виктор Лахин сыграл 16 минут 51 секунду, на его счету четыре очка, шесть подборов, одна результативная передача, одна потеря и два фола.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Дариус Эйкафф, набрав 26 очков.

Календарь матчей Летней лиги НБА — 2026
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