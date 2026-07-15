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Егор Дёмин отреагировал на победу «Бруклина» в Летней лиге, рассчитывая набрать 40 очков

Егор Дёмин отреагировал на победу «Бруклина» в Летней лиге, рассчитывая набрать 40 очков
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Российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026 с «Сакраменто Кингз». Встреча прошла на арене «Томас и Мак Центр» в Парадайсе (США). «Нетс» одержали победу со счётом 115:83 (38:18, 18:16, 30:29, 29:20).

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
15 июля 2026, среда. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 83
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бруклин Нетс: Дёмин - 22, Пауэлл - 18, Браун - 16, Вольф - 14, Джонсон - 13, Сараф - 11, Джефферсон - 9, Скотт - 4, Укомаду - 3, Умричус - 3, Браун - 2, Маррей, Билодо, Бреннан, Дэйнджа
Сакраменто Кингз: Эйкафф - 26, Шарп - 23, Кардуэлл - 8, Делль'Орсо - 7, Лахин - 4, Карабан - 4, Флаглер - 3, Рейно - 3, Клиффорд - 2, Стивенс - 2, Эдуардс - 1, Маскари, Саттон

«Думаю, что получилась достаточно весёлая игра, одна из лучших, из которых мы сыграли этой командой в Летней лиге. Думал, что пойду на 40 очков, но получилось так, как получилось. Главное, что все получили удовольствие от игры и, надеюсь, что для вас и для фанатов тоже было приятно смотреть», — сказал Дёмин в своём телеграм-канале.

В матче с «Кингз» россиянин провёл на площадке 23 минуты 11 секунд, набрал 22 очка (лучший показатель в команде), совершил четыре подбора и четыре перехвата, отдал восемь результативных передач.

Как прошёл матч для Егора?
Для Егора Дёмина это слишком просто. Летняя лига НБА для него — детский сад
Для Егора Дёмина это слишком просто. Летняя лига НБА для него — детский сад
Комментарии
Новости. Баскетбол
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