Егор Дёмин отреагировал на победу «Бруклина» в Летней лиге, рассчитывая набрать 40 очков

Российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026 с «Сакраменто Кингз». Встреча прошла на арене «Томас и Мак Центр» в Парадайсе (США). «Нетс» одержали победу со счётом 115:83 (38:18, 18:16, 30:29, 29:20).

«Думаю, что получилась достаточно весёлая игра, одна из лучших, из которых мы сыграли этой командой в Летней лиге. Думал, что пойду на 40 очков, но получилось так, как получилось. Главное, что все получили удовольствие от игры и, надеюсь, что для вас и для фанатов тоже было приятно смотреть», — сказал Дёмин в своём телеграм-канале.

В матче с «Кингз» россиянин провёл на площадке 23 минуты 11 секунд, набрал 22 очка (лучший показатель в команде), совершил четыре подбора и четыре перехвата, отдал восемь результативных передач.