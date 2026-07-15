Воспитанник «Зенита» продлил контракт с приморским «Динамо»

25-летний российский центровой Павел Захаров продлил соглашение с приморским клубом «Динамо» ещё на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба «Динамо»

В минувшем сезоне Павел защищал цвета приморского «Динамо». Центровой провёл 39 матчей, 18 из которых начал в стартовом составе. В среднем за игру Павел набирал 4,7 очка, делал 3,3 подбора, а также отдавал 0,8 передачи.

Павел родился 3 мая 2001 года в городе Сёр-Варангер (Норвегия) в семье профессионального волейболиста Александра Захарова. В раннем возрасте вместе с семьёй переехал в Санкт-Петербург, где начал заниматься баскетболом.

Воспитанник системы «Зенита», в 2018 году Павел присоединился к ЦСКА, а затем получил возможность продолжить карьеру в США. Он выступал за академию Montverde Academy, после чего играл в первом дивизионе NCAA за Университет Гонзага и Калифорнийский баптистский университет.

Вернувшись в Европу, Захаров выступал за эстонский «Тарту», затем вновь пополнил систему ЦСКА, став одним из лидеров ЦСКА-2. В сезоне-2023/2024 дебютировал за основную команду армейцев в Суперкубке Единой лиги ВТБ, а позже провёл сезон в составе «Пари НН».