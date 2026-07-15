Двукратный чемпион НБА отреагировал на выход сборной Испании в финал ЧМ-2026

Председатель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), а также двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) испанец Пау Газоль отреагировал на выход национальной команды Испании в финал чемпионата мира по футболу после того, как той удалось победить сборную Франции на стадии полуфинала со счётом 2:0.

«В финал!!! Какой потрясающий матч от всей команды!!! Мы гордимся сборной Испании», — написал Газоль на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).