15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Двукратный чемпион НБА отреагировал на выход сборной Испании в финал ЧМ-2026

Двукратный чемпион НБА отреагировал на выход сборной Испании в финал ЧМ-2026
Комментарии

Председатель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), а также двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) испанец Пау Газоль отреагировал на выход национальной команды Испании в финал чемпионата мира по футболу после того, как той удалось победить сборную Франции на стадии полуфинала со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«В финал!!! Какой потрясающий матч от всей команды!!! Мы гордимся сборной Испании», — написал Газоль на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Главный герой Испании на ЧМ. Как де ла Фуэнте пересобрал сборную и вернул 2010-й
Главный герой Испании на ЧМ. Как де ла Фуэнте пересобрал сборную и вернул 2010-й
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android