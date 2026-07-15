Гомельский прокомментировал назначение Милана Каракаша на пост главного тренера УНИКСа

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский прокомментировал назначение 45-летнего хорватского специалиста Милана Каракаша на пост главного тренера казанской команды УНИКС.

«У тренера Каракаша отличная методическая подготовка, он обладает большим опытом проведения тренировочных занятий и ведения игр. А вот о его знаниях и умениях во взаимоотношениях с игроками я не осведомлён.

Но отношения в схеме «тренер — игрок» выстраиваются не в играх, а на тренировках. Надеюсь, что у Каракаша получится завоевать авторитет у всех игроков УНИКСа», — написал Гомельский на своём официальном сайте.