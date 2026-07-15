Гомельский предположил, из-за чего «Бостон» обменял Джейлена Брауна в «Филадельфию»

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский предположил, что послужило причиной для обмена 29-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Джейлена Брауна, выступающего на позиции лёгкого форварда, из «Бостон Селтикс» в «Филадельфию Сиксерс».

«Я думаю, что менеджмент «Бостона» вздохнул с облегчением, обменяв игрока с очень тяжёлым характером на другого игрока, утратившего звёздный статус и кучу пиков.

Думаю, что главной причиной была забота о мирном климате в раздевалке. А вот как будет «Филадельфия» совмещать два характера — Эмбиида и Брауна в одной раздевалке — мне будет интересно посмотреть», — написал Гомельский на своём официальном сайте.