15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский предположил, из-за чего «Бостон» обменял Джейлена Брауна в «Филадельфию»

Гомельский предположил, из-за чего «Бостон» обменял Джейлена Брауна в «Филадельфию»
Комментарии

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский предположил, что послужило причиной для обмена 29-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Джейлена Брауна, выступающего на позиции лёгкого форварда, из «Бостон Селтикс» в «Филадельфию Сиксерс».

«Я думаю, что менеджмент «Бостона» вздохнул с облегчением, обменяв игрока с очень тяжёлым характером на другого игрока, утратившего звёздный статус и кучу пиков.

Думаю, что главной причиной была забота о мирном климате в раздевалке. А вот как будет «Филадельфия» совмещать два характера — Эмбиида и Брауна в одной раздевалке — мне будет интересно посмотреть», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Читайте далее:
«Меня выперли, это безумие». Что сказал Джейлен Браун после громкого обмена из «Бостона»?
«Меня выперли, это безумие». Что сказал Джейлен Браун после громкого обмена из «Бостона»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android