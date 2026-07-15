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Баскетбольный клуб «Зенит» сформировал тренерский штаб основной команды на сезон-2026/2027

Баскетбольный клуб «Зенит» сформировал тренерский штаб основной команды на сезон-2026/2027
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Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сформировал тренерский штаб основной команды на сезон-2026/2027. Сине-бело-голубые начнут предсезонную подготовку под руководством главного тренера Душко Ивановича. Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургской команды.

Фото: Пресс-служба «Зенита»

Помогать Душко Ивановичу на позиции ассистентов будут испанец Артуро Альварес, черногорец Благота Секулич и россиянин Максим Учайкин. Тренером по общей физической подготовке назначен хорват Йосип Милиша, который на этой должности заменит словенца Юре Дракслара.

«Чемпионат» ведёт онлайн-таблицу переходов игроков Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027.

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Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
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