Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сформировал тренерский штаб основной команды на сезон-2026/2027. Сине-бело-голубые начнут предсезонную подготовку под руководством главного тренера Душко Ивановича. Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургской команды.

Фото: Пресс-служба «Зенита»

Помогать Душко Ивановичу на позиции ассистентов будут испанец Артуро Альварес, черногорец Благота Секулич и россиянин Максим Учайкин. Тренером по общей физической подготовке назначен хорват Йосип Милиша, который на этой должности заменит словенца Юре Дракслара.

«Чемпионат» ведёт онлайн-таблицу переходов игроков Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027.