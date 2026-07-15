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В «Зените» отреагировали на информацию, что совет директоров сам себе выписал премии

В «Зените» отреагировали на информацию, что совет директоров сам себе выписал премии
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Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» опроверг информацию, что члены совета директоров самостоятельно выписали себе премии.

«В пятницу, 10 июля, состоялось первое заседание нового состава совета директоров баскетбольного клуба «Зенит». Были рассмотрены вопросы об избрании председателя и секретаря совета директоров, утверждении целей и задач клуба на спортивный сезон-2026/2027, проекта бюджета на сезон-2026/2027, проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности клуба за 2026 год и назначении аудитора, а также согласовании условий приёма и увольнения спортсменов.

По итогам заседания приняты соответствующие решения, а также даны поручения по дальнейшему развитию клуба, включая увеличение посещаемости домашних матчей и рост доходов от собственной деятельности. Как и в предыдущий период, решения о выплате вознаграждений членам совета директоров не выносились и не принимались», — сказано в пресс-релизе.

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