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Легионер из США подписал контракт с «Автодором»

Легионер из США подписал контракт с «Автодором»
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Баскетбольный клуб «Автодор» заключил контракт с 28-летним американским атакующим защитником/лёгким форвардом Кёртисом Холлисом. Соглашение рассчитано на сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В сезоне-2019/2020 Кёртис дебютировал в европейском баскетболе за немецкий «Драгонс Рёндорф». В 2021 году вернулся в западное полушарие, сначала в Доминикану, затем — в Канаду. В сезоне-2023/2024 привёл «Китченер-Ватерлоо Титанс» в финал североамериканской Суперлиги, набирая 25,8 очка (второй показатель в лиге) и 6,9 подбора.

В сезоне-2024/2025 Холлис триумфально вернулся в Европу, вместе с «Хельсинки Сигаллс» выиграв чемпионат Финляндии. На счету Кёртиса 16,3 очка, 5,5 подбора, 2,2 передачи и 1,6 перехвата. На лето 2025 года вновь отправился в Северную Америку, чтобы выиграть Канадскую элитную баскетбольную лигу в составе «Ниагара Ривер Лайонс». Этим летом Холлис также уже успел поиграть за «львов».

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Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
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