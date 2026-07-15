Центровой Сергей Балашов продлил контракт с МБА

29-летний российский центровой Сергей Балашов подписал новое соглашение с московским баскетбольным клубом МБА. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Фото: ПБК МБА

Балашов — уроженец Москвы, но в раннем возрасте переехал в Санкт-Петербург, где и начал заниматься баскетболом. Профессиональную карьеру он начинал в системе петербургского «Спартака», затем выступал за «Динамо», молодёжную команду «Зенита» и «Локомотив-Кубань», в составе которого в 2017 году выиграл Кубок России. Центровой выступает за МБА с лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Балашов провёл 36 игр. Его статистика: 5,2 очка и 3,1 подбора в среднем за 13 минут на площадке.