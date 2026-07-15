15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой Сергей Балашов продлил контракт с МБА

Центровой Сергей Балашов продлил контракт с МБА
Комментарии

29-летний российский центровой Сергей Балашов подписал новое соглашение с московским баскетбольным клубом МБА. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Фото: ПБК МБА

Балашов — уроженец Москвы, но в раннем возрасте переехал в Санкт-Петербург, где и начал заниматься баскетболом. Профессиональную карьеру он начинал в системе петербургского «Спартака», затем выступал за «Динамо», молодёжную команду «Зенита» и «Локомотив-Кубань», в составе которого в 2017 году выиграл Кубок России. Центровой выступает за МБА с лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Балашов провёл 36 игр. Его статистика: 5,2 очка и 3,1 подбора в среднем за 13 минут на площадке.

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android