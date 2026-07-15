Шамперт — Леброну: если речь идёт о чемпионском перстне, переезжай в Филадельфию

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт, выступавший вместе с Леброном Джеймсом, высказался о возможных вариантах продолжения карьеры 41-летнего форварда, назвав «Филадельфию Сиксерс» лучшим местом для завоевания чемпионского титула, а «Майами Хит» — для коммерческого успеха.

«Если речь идёт о чемпионском перстне, переезжай в Филадельфию. Если речь идёт о продаже билетов — в Майами. Если речь идёт о том, чтобы завершить карьеру красиво, так, как она должна завершиться — в Кливленд. Только не надо переходить в Кливленд, рассчитывая обрести счастье от победы, потому что там это не получится. Там этого счастья обрести не удастся.

В данном случае речь идёт о наследии, красивом возвращении, но не о победе, даже не надейся на них. Я не понимаю, что с ними происходит во время плей-офф, так что не делай этого. Я играл в одной команде с Леброном, когда он был фрустрирован и недоволен происходящим. И ничего хорошего из этого не получится», — приводит слова Шамперта NBA Courtside в социальной сети Х.