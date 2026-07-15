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Комиссионер НБА Сильвер высказался о ходе расследования дела Кавая Леонарда

Комиссионер НБА Сильвер высказался о ходе расследования дела Кавая Леонарда
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Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что расследование по делу о возможном нарушении потолка зарплат со стороны «Лос-Анджелес Клипперс» при работе с форвардом Каваем Леонардом, по его ожиданиям, будет завершено до конца лета.

«По-прежнему ожидаю, что расследование будет завершено летом. Как вы знаете, не я сам провожу это расследование, равно как и не офис лиги. Его проводит независимая юридическая фирма Wachtell Lipton.

Конечно, как я уже говорил ранее, мы все заинтересованы в завершении этого дела. Надеюсь, что все будет решено этим летом, и это остается нашей целью», — приводит слова Сильвера CBS Sports.

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