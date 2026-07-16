«Шокировало». Воспитанник «Зенита» Михаил Дулкай высказался о городе в Европе

Воспитанник системы «Зенита» Михаил Дулкай рассказал, какой европейский город особенно впечатлил его во время поездки в США. Спортсмен продолжит карьеру в NCAA.

«Стамбул — это единственный вариант пересадки для того, чтобы добраться в нашу следующую точку назначения, собственно, поэтому вообще возможность появилась остаться именно в Стамбуле. А вообще отправлялись мы в Польшу через Венгрию.

В Казахстане ближайшая дата на получение визы это 2027 год. Соответственно, это был вообще не вариант. Мы отправились в Польшу. Для Польши нужен шенген. Мы рискнули, сделали себе венгерский шенген. Он вообще не популярный и процент выдачи там чуть-чуть ниже. Но это был наш единственный вариант.

Нам его выдали за неделю. В Будапеште остановились на два денёчка тоже. Шокировало, насколько красивый город. Сумасшедшая архитектура. Я советую туда съездить. Я сейчас тут по США хожу в кепке с большой надписью «Будапешт», — сказал Дулкай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с форвардом Михаилом Дулкаем на «Чемпионате».

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