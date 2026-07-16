«Господи, лучший комплимент в жизни». Россиянин Дулкай раскрыл, что услышал от американцев

Чемпион Единой молодёжной лиги ВТБ — 2024 Михаил Дулкай поделился впечатлениях после прилёта в США. Во время внутреннего рейса американцы настолько тепло встретили новичка, что он назвал услышанные слова лучшим комплиментом в жизни.

«В США тоже путь был тернистый. Из Польши во Франкфурт. С Франкфурта в Хьюстон. В Хьюстон мы летели 10 часов 35 минут подряд. Кажется, дико, но я летал во Владивосток, играя в Суперлиге. В принципе, я бы не сказал, что это было как-то очень тяжело. И тут тоже 10 часов 35 минут нам дались абсолютно нормально. Последний этап был в Хьюстоне. 40 минут мы летели ещё до Лафайетта, до нашего городка. Самолёт был самый маленький в моей жизни. В самолете всего три места в ряду. Туда буквально в три погибели зашёл.

В этом самолёте случился первый культурный шок. Все обратили внимание, что я такой высокий. Я уже буквально с половиной самолёта сидел общался. Мне говорили, какой у меня классный английский. Я сижу: господи, это лучший комплимент в моей жизни, который я получал! Мне женщина бесплатно уступила место у аварийного выхода. И стюардесса в итоге в конце, когда мы уже приземлились, объявляет, что у нас в самолёте летит баскетболист, его зовут Михаил, он из России, прилетел со своей девушкой. Они впервые в США. Поприветствуйте. И весь самолет начинает аплодировать! Просто все орут, let's go, мы тебя любим.

Мы с Аней сидим просто, у нас улыбка от уха до уха. Мы думаем, господи, куда мы попали. Все люди такие приветливые. Все мне, давай, пятюни отбивать, желать удачи, говорить, что мы придём на игры, давать свои визитки. С этого момента начался вайб дружелюбности и незнакомый для нас порой вайб открытости и позитива людей», — сказал Дулкай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

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