Россиянин Михаил Дулкай объяснил, почему перешёл из системы «Зенита» в NCAA

Воспитанник Академии баскетбола «Зенит» Михаил Дулкай рассказал, почему решил продолжить карьеру в первом дивизионе NCAA. По словам баскетболиста, этот шаг не был спонтанным, а к переезду он готовился заранее.

— Когда появился вариант с NCAA. Сразу понял, что хочешь опробовать?

— Скажем так, это не было спонтанным решением. Я привык все анализировать и готовился основательно. Вдохновился нашими ребятами, кто в NCAA играл. Смотрел игры и изучал лигу, потому что у меня ещё чуть больше года назад было нулевое знание, что такое NCAА. Сейчас я уже могу назвать себя гиком среди российских игроков. Мне кажется, очень мало кто за это шарит. Весь сезон следил очень активно и понимал, что я хочу здесь быть.

У меня есть товарищи, с которыми я лично знаком, которые играют или играли в NCAA. Это Даниил Глазков, который до сих пор играет. Андрей Саврасов мне очень помог советом. Тимофей Рудовский, с ним тоже общался. Даже мой тренер из «Зенита-2», Андрей Семёнов, тоже играл в этой же конференции, в которой я сейчас, провёл четыре года, по-моему, но с ним ещё пока не общался. Я счастлив, что я здесь, — сказал Дулкай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с форвардом Михаилом Дулкаем на «Чемпионате».

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