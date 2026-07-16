Дулкай назвал воспитанника системы «Зенита», который был бы сильнее ряда игроков основы

20-летний форвард Михаил Дулкай поделился мнением о будущем «Зенита-2» и оценил уровень воспитанников академии команды. По словам спортсмена, один из баскетболистов системы уже превосходит по уровню некоторых представителей основы.

— Появлялась информация, что «Зенит-2» не сыграет в следующем сезоне. Расстроен?

— Конечно, жалко. Сейчас ребятам нужно выходить из зоны комфорта, искать какие-то новые предложения, переезжать в другие города. Желаю всем найти для себя наиболее удачное место. «Зенит-2», была классная система, где ты можешь себя проявить на взрослом уровне.

И у нас реально парни очень сильные есть. И я уже сейчас считаю, что условный Павел Земский был бы посильнее и поинтереснее, чем несколько игроков, которые у нас в основе. В принципе, есть молодые ребята, которые заслуживают шанса.

Но система работает так, как работает, и нужно уметь адаптироваться к этому. Так как это от нас не зависит. В любом случае, я благодарю эту систему за возможность развиваться. Надеюсь, будет побольше своих в основе, — сказал Дулкай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с форвардом Михаилом Дулкаем на «Чемпионате».

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