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Михаил Дулкай — о переезде в США: конечно, это мечта

Михаил Дулкай — о переезде в США: конечно, это мечта
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20-летний российский баскетболист Михаил Дулкай признался, что всегда мечтал пожить в США. Спортсмен рассказал, почему переезд за океан стал для него особенным событием.

— Для тебя переезд в Америку был своеобразной мечтой? Многие хотят пожить в Америке.
— Да. Когда ты растёшь в баскетбольном комьюнити, у тебя всё на английском. Вся культура баскетбола идёт из Америки, и все тренды, и все лучшие игроки съезжаются туда, и ты всё равно растёшь вот в этом окружении. Плюс само собой фильмы, какая-то техника условно, которой ты пользуешься. Вот сейчас я с айфона разговариваю, это всё идёт отсюда. И своими глазами это всё увидеть, конечно, это мечта

В принципе, моей мечтой является посмотреть мир. Я себе уже поставил цель посетить 150 стран, как минимум. Тут посмотреть одну из интереснейших в этом списке, ещё и при этом играя в баскет. Чудо просто! — сказал Дулкай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с форвардом Михаилом Дулкаем на «Чемпионате».
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