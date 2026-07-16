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«Особо ничего говорить даже не надо». Михаил Дулкай высказался об Андрее Воронцевиче

«Особо ничего говорить даже не надо». Михаил Дулкай высказался об Андрее Воронцевиче
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Воспитанник системы «Зенита» Михаил Дулкай рассказал, кто помогал ему во время тренировок с основной командой. Отдельно баскетболист высказался о ветеране Андрее Воронцевиче.

— Ты уже отчасти задел эту тему, с кем больше всего общался в основе, кто тебе больше всего помогал?
— Ну вот как я сказал, пока Алекс травму не получил, я с Алексом много общался. Круто, что он играл со многими НБА-шниками, но вообще простой. Так что [Алексей] Пойтресс, думаю, мой номер один. Леви Рэндольф — два. В основном я с легионерами старался сам идти на контакт, коммуницировать как-то.

С Андреем Воронцевичем, конечно, тоже. Особо ничего говорить даже не надо. Человек-легенда. И сколько всего он нам нарассказывал с Ильёй Кривых, и мне лично. Андрей — кумир, — сказал Дулкай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с форвардом Михаилом Дулкаем на «Чемпионате».
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