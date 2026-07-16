Михаил Дулкай: «Зенит» по качеству игроков, наверное, первая академия в России

Воспитанник академии баскетбола «Зенита» Михаил Дулкай высоко оценил работу академии петербургского клуба. По мнению баскетболиста, она занимает лидирующие позиции в России по качеству подготовки игроков.

— Мы всё чаще и чаще видим качественных игроков, которые выходят из академии «Зенита». Как думаешь, эта тенденция продолжится?

— Моё мнение, что «Зенит» по качеству игроков это, наверное, первая академия в нашем стране. И я думаю, что, конечно, продолжится. У нас есть и ребята 2007, 2008, 2009 годов, кто в полном порядке, — сказал Дулкай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с форвардом Михаилом Дулкаем на «Чемпионате».

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