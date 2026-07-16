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«Глубоко это заметил». Дулкай сравнил подход россиян и легионеров «Зенита»

«Глубоко это заметил». Дулкай сравнил подход россиян и легионеров «Зенита»
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Воспитанник системы «Зенита» Михаил Дулкай рассказал, чем, по его наблюдениям, отличаются российские баскетболисты и иностранные игроки петербургского клуба. По словам форварда, многое зависит от личности каждого спортсмена.

— Ты сказал, что больше общался с легионерами. Уже тогда заметил, что у иностранцев и россиян абсолютно разный менталитет?
— На самом деле, тогда непрямо, глубоко это заметил. Есть разные иностранцы, есть как Трент или Ксавьер Мун, которые такие, знаешь, на веселе, что-то смеются на тренировках. Всё время с улыбкой на лице, иногда даже за это прилетает.

Но есть как Алекс Пойтресс, он приходил всё время за час, ещё качался. Всё максимально на профессиональном уровне. Всё, мне кажется, от личности зависит. Они же тоже все разные, — сказал Дулкай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с форвардом Михаилом Дулкаем на «Чемпионате».
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