Михаил Дулкай: работаю, чтобы разделить паркет с Дёминым!

Воспитанник системы «Зенита» Михаил Дулкай рассказал, следил ли за выступлениями российских баскетболистов в НБА. Форвард признался, что мечтает однажды встретиться с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на одной площадке.

— Следил ли ты за Дёминым и Голдиным в прошлом сезоне НБА?

— Да, конечно. Не знаю, кто не следил. Всегда следишь и поддерживаешь своих ребят. Я с ним со сборной U-16 знаком, и по первенству России всегда между собой играли. Очень рад за него. И горд. Я работаю, чтобы с ним тоже разделить паркет! — сказал Дулкай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с форвардом Михаилом Дулкаем на «Чемпионате».

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