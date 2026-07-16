15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Михаил Дулкай: работаю, чтобы разделить паркет с Дёминым!

Михаил Дулкай: работаю, чтобы разделить паркет с Дёминым!
Комментарии

Воспитанник системы «Зенита» Михаил Дулкай рассказал, следил ли за выступлениями российских баскетболистов в НБА. Форвард признался, что мечтает однажды встретиться с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на одной площадке.

— Следил ли ты за Дёминым и Голдиным в прошлом сезоне НБА?
— Да, конечно. Не знаю, кто не следил. Всегда следишь и поддерживаешь своих ребят. Я с ним со сборной U-16 знаком, и по первенству России всегда между собой играли. Очень рад за него. И горд. Я работаю, чтобы с ним тоже разделить паркет! — сказал Дулкай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с форвардом Михаилом Дулкаем на «Чемпионате».
Читайте далее:
«Работаю, чтобы разделить паркет с Дёминым!» Михаил Дулкай — о «Зените», NCAA и пути к НБА
Эксклюзив
«Работаю, чтобы разделить паркет с Дёминым!» Михаил Дулкай — о «Зените», NCAA и пути к НБА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android