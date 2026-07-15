Баркли: когда не говоришь, что Леброн лучший, его приспешники сходят с ума

Член Зала славы НБА Чарльз Баркли раскритиковал сторонников звёздного форварда Леброна Джеймса, заявив, что они не признают иного мнения и не понимают тех, кто не считает Леброна величайшим. Сам Баркли поставил форварда на седьмое место в своём рейтинге лучших игроков в истории баскетбола.

«Есть одна вещь, которая раздражает в группе Леброна. Если ты не говоришь, что он величайший, то это как будто ты совершил государственную измену. Я сказал, что он в десятке лучших. И я сказал, что я бы взял Майкла и Коби перед Леброном.

Это трое лучших баскетболистов, которых я когда-либо видел в жизни. Но почему-то, когда ты не говоришь, что Леброн лучший, его приспешники сходят с ума. Я говорю: «Эй, он третий лучший баскетболист, которого я видел. Смиритесь»», — приводит слова Баркли Fadeaway World.