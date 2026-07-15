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Форвард Походяев останется в БК «Самара» — источник

Форвард Походяев останется в БК «Самара» — источник
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Баскетбольный клуб «Самара» близок к достижению договорённости о сохранении российского форварда Данилы Походяева на будущий сезон, сообщает телеграм-канал «Перехват». 25-летний игрок выступает за команду с лета 2025 года.

С 2019 года Походяев играл в Суперлиге за ЦСКА-2, затем перешёл в «Темп-СУМЗ» из Ревды, откуда начал путь в Единой лиге ВТБ: выступал за «Парму», «Руну», «Астану» и «Самару». В прошедшем сезоне он провёл 29 матчей (12 — в старте), набирая в среднем 10,6 очка, 4,4 подбора за 25 минут на площадке, и занял восьмое место в лиге по точности дальних бросков (42,4%).

В прошедшем сезоне Единой лиги «Самара» не попала в плей-офф, заняв последнее место в турнирной таблице.

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