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Тренер «Автодора» Вергун высказался о переходе американского защитника Холлиса

Тренер «Автодора» Вергун высказался о переходе американского защитника Холлиса
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Главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун прокомментировал подписание контракта с 28-летним американским защитником Кёртисом Холлисом, отметив его универсальность и способность создавать моменты с мячом и без него, а также агрессивность в защите.

«Кёртис — универсальный защитник, способный создавать моменты, владея мячом, а также может быть полезным и эффективным без мяча. Видно, что его стиль и навыки подходят под нашу концепцию быстрой игры. У Холлиса уже есть определённый успешный опыт в европейском баскетболе.

Импонирует его желание играть в защите, быть агрессивным на чужом щите. Рады приветствовать его в нашей команде и ждём яркой и эффективной игры!» — приводит слова Вергуна пресс-служба «Автодора».

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