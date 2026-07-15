Тренер «Автодора» Вергун высказался о переходе американского защитника Холлиса

Главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун прокомментировал подписание контракта с 28-летним американским защитником Кёртисом Холлисом, отметив его универсальность и способность создавать моменты с мячом и без него, а также агрессивность в защите.

«Кёртис — универсальный защитник, способный создавать моменты, владея мячом, а также может быть полезным и эффективным без мяча. Видно, что его стиль и навыки подходят под нашу концепцию быстрой игры. У Холлиса уже есть определённый успешный опыт в европейском баскетболе.

Импонирует его желание играть в защите, быть агрессивным на чужом щите. Рады приветствовать его в нашей команде и ждём яркой и эффективной игры!» — приводит слова Вергуна пресс-служба «Автодора».