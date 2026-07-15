Инсайдер оценил потенциальную связку Леброна, Адетокунбо и Адебайо в «Майами»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о возможном формировании «Майами Хит» с участием трёх звёздных баскетболистов: Леброна Джеймса, Янниса Адетокунбо и Бэма Адебайо, назвав их самым атлетичным и универсальным фронткортом в истории НБА.

«Джеймс, Яннис Адетокунбо и Бэм Адебайо могут представлять самый атлетичный и универсальный фронткорт в истории НБА.

В защите Адетокунбо и Адебайо взяли бы на себя основную нагрузку, а варианты быстрых атак пугают воображение. Доверие Эрику Спольстре, Пэту Райли и Энди Элисбургу в том, чтобы выжать максимум из сезона — всегда хорошая ставка», — приводит слова Уиндхорста The Heat Realm в социальной сети Х.