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Инсайдер: «Миннесота» предложит Эдвардсу монструозный контракт

Инсайдер: «Миннесота» предложит Эдвардсу монструозный контракт
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«Миннесота Тимбервулвз» планирует следующим летом предложить своему лидеру Энтони Эдвардсу новое крупное продление контракта. Об этом сообщает NBA Base со ссылкой на журналиста Даррена Вольфсона.

«Идея заключается в том, чтобы через год Энтони Эдвардс поставил подпись под очередным монструозным продлением. Идея в том, чтобы поднять игру Энтони, помочь ему снова стать игроком сборной всех звёзд, чтобы он мог максимизировать свой потенциальный заработок. «Вулвз» хотят, чтобы Энтони Эдвардс через год подписал этот монструозный, невероятный контракт. Ламело Болл, как считается, поможет Энтони Эдвардсу прогрессировать ещё больше», — приводит слова Вольфсона NBA Base в социальной сети Х.

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