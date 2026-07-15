Демаркус Казинс раскритиковал отношение «Лейкерс» к Леброну Джеймсу

Бывший центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Демаркус Казинс высказался об уходе звёздного форварда Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс», заявив, что легенды лиги не уходят достойно, выразил надежду, что Леброн найдёт команду, где его будут ценить и где он получит заслуженное признание.

«Вы знаете, мы сейчас в эпохе, когда нельзя говорить от его имени, иначе это считается подхалимством или что нас оплатила Klutch, вся эта глупая чушь. Но по большей части вырос в эпоху, когда наблюдал, как Брон создаёт план для следующих поколений.

Так что я считаю его легендой в этой игре, без сомнений. Просто не знаю, мы доходим до точки, когда наши легенды в игре, я не думаю, что они уходят достойно, как должны. Имею в виду, от Мело до того, как обошлись с Си Пи. Мы видим, как «Лейкерс» ведут себя так, будто Брон — не Леброн, понимаете?

Так что Кевин Дюрант, ну вы поняли? Поэтому хочу, чтобы он пошёл туда, где его будут ценить и где он получит цветы, которых заслуживает», — приводит слова Казинса NBA Courtside в социальной сети Х.