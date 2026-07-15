20-летний воспитанник ЦСКА получил шанс в Единой лиге, перейдя в «Уралмаш»

Екатеринбургский «Уралмаш» объявил о подписании контракта с 20-летним центровым Даниилом Абрамовым, который ранее выступал в молодёжной системе ЦСКА. Для баскетболиста этот переход станет первым опытом выступлений в Единой лиге ВТБ.

В сезоне-2025/2026 Абрамов провёл 22 матча за ЦСКА-2, в среднем набирая 3,9 очка и совершая 3,7 подбора. Также центровой сыграл 17 встреч за «ЦСКА-Юниор», где его средние показатели составили 8,3 очка и 8,4 подбора. Вместе с ЦСКА-2 он дошёл до «Финала четырёх» Кубка России.

«Предложение перейти в «Уралмаш» стало для меня неожиданным. После тренировки со мной связался агент и рассказал, что появилась такая возможность. Я очень обрадовался и практически сразу согласился. Для меня это большой плюс ещё и потому, что два года назад уже работал под руководством Антона Николаевича в ЦСКА. Поэтому я хорошо знаю требования тренера и понимаю, чего он ждёт от своих игроков.

«Уралмаш» — это команда с характером, упорством и огромным желанием побеждать. У клуба особая атмосфера, это очень важно. Домашние матчи проходят при полных трибунах, поддержка болельщиков действительно ощущается. Очень рад стать частью этой большой команды», — приводит слова Абрамова пресс-служба «Уралмаша».