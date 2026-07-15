Джейсон Тейтум рассказал, как отцовство в 19 лет изменило его жизнь

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Татум рассказал, как рождение сына в возрасте 19 лет повлияло на его жизнь и карьеру, признав, что сначала не был рад, но теперь считает это лучшим, что могло с ним случиться.

«Всегда говорил себе, что никогда не позволю одному пострадать ради другого. Буду лучшим баскетболистом, каким только могу быть. Я также буду лучшим отцом, каким только могу быть. Эти две вещи будут на вершине моего списка. Это дало мне чувство ответственности.

У меня есть кто-то, кто будет смотреть на каждый мой шаг. Он захочет делать всё, что делаешь ты. Мне действительно нужно убедиться, что я лучший человек и принимаю лучшие решения. Это моя уменьшенная копия. Он захочет быть таким же, как я.

Не скажу, что был взволнован, когда узнал, что у меня будет ребёнок. Я вообще не был взволнован. Думал, это разрушит мою жизнь. Это было лучшее, что могло случиться», — приводит слова Тейтума журналист Исак Басси на своей странице в социальной сети Х.