15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Генменеджер «Голден Стэйт» заявил, что клуб близок к завершению комплектования состава

Генменеджер «Голден Стэйт» заявил, что клуб близок к завершению комплектования состава
Комментарии

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи рассказал, что клуб находится на завершающей стадии формирования состава перед новым сезоном НБА.

«Да, думаю, мы уже близки к тому, чтобы окончательно сформировать состав. Так что с нетерпением ждём момента, когда завершим этот процесс. Вовлечён ли в процесс Дрэймонд Грин? Может быть. Посмотрим», — приводит слова Данливи аккаунт Fullcourtpass в социальной сети Х.

Напомним, одним из самых обсуждаемых свободных агентов нынешнего межсезонья остаётся четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, который покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» после восьми сезонов в команде. По информации североамериканских СМИ, «Голден Стэйт» входит в число клубов, рассматриваемых как возможное место продолжения карьеры 41-летнего форварда.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
Live
Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
Что нового известно о будущем Леброна Джеймса в НБА? Что нового известно о будущем Леброна Джеймса в НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android