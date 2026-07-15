Генменеджер «Голден Стэйт» заявил, что клуб близок к завершению комплектования состава

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи рассказал, что клуб находится на завершающей стадии формирования состава перед новым сезоном НБА.

«Да, думаю, мы уже близки к тому, чтобы окончательно сформировать состав. Так что с нетерпением ждём момента, когда завершим этот процесс. Вовлечён ли в процесс Дрэймонд Грин? Может быть. Посмотрим», — приводит слова Данливи аккаунт Fullcourtpass в социальной сети Х.

Напомним, одним из самых обсуждаемых свободных агентов нынешнего межсезонья остаётся четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, который покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» после восьми сезонов в команде. По информации североамериканских СМИ, «Голден Стэйт» входит в число клубов, рассматриваемых как возможное место продолжения карьеры 41-летнего форварда.