Чарания: худший сценарий для Кавая Леонарда — аннулирование контракта или дисквалификация

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что в ходе расследования НБА по делу о возможном нарушении потолка зарплат со стороны «Клипперс» в работе с форвардом Каваем Ленардом рассматриваются серьёзные санкции, вплоть до аннулирования контракта игрока или его длительной дисквалификации.

«Абсолютный худший вариант — это аннулирование контракта Кавая Ленарда или его дисквалификация на значительный период времени. Будь то 40 или 20 игр, или даже весь сезон.

Всё зависит от доказательств и того, что будет найдено в ходе расследования. Есть ли доказательства участия Кавая Ленарда в этом? Насколько мне известно, он всё это отрицает», — приводит слова Чарании NBA Courtside в социальной сети Х.