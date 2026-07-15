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Чарания: худший сценарий для Кавая Леонарда — аннулирование контракта или дисквалификация

Чарания: худший сценарий для Кавая Леонарда — аннулирование контракта или дисквалификация
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Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что в ходе расследования НБА по делу о возможном нарушении потолка зарплат со стороны «Клипперс» в работе с форвардом Каваем Ленардом рассматриваются серьёзные санкции, вплоть до аннулирования контракта игрока или его длительной дисквалификации.

«Абсолютный худший вариант — это аннулирование контракта Кавая Ленарда или его дисквалификация на значительный период времени. Будь то 40 или 20 игр, или даже весь сезон.

Всё зависит от доказательств и того, что будет найдено в ходе расследования. Есть ли доказательства участия Кавая Ленарда в этом? Насколько мне известно, он всё это отрицает», — приводит слова Чарании NBA Courtside в социальной сети Х.

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