«Зенит» объявил об уходе форварда Узинского

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о расставании с форвардом Дмитрием Узинским по окончании срока действия контракта, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Фото: БК «Зенит»

В составе «Зенита» Узинский стал серебряным призёром Суперкубка Единой лиги ВТБ, а также завоевал Кубок Кондрашина и Белова. В Единой лиге форвард вышел на паркет в 49 матчах, набирая в среднем 2,7 очка, 1,4 подбора, 0,8 передачи и 0,5 перехвата за игру.

В семи встречах Winline Basket Cup его статистика составила 0,6 очка, 0,9 подбора, 0,4 передачи и 0,3 перехвата.

«Баскетбольный клуб «Зенит» благодарит Дмитрия Узинского за профессионализм, самоотдачу и вклад в достижения команды и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы «Зенита».