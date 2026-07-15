Генменеджер «Шарлотт»: забавно, как люди оценивают мои решения, не зная всей ситуации

Генеральный менеджер «Шарлотт Хорнетс» Джефф Питерсон прокомментировал критику, с которой столкнулся после решения обменять лидера команды Ламело Болла в «Миннесоту Тимбервулвз».

«К счастью, не сижу в социальных сетях. Я их не читаю и вообще не слежу за ними. Хотя иногда люди присылают мне какие-то публикации, чаще всего ради шутки.

Забавно, как люди, не зная всей ситуации, уверенно рассуждают о твоих решениях. Но у меня толстая кожа. Когда я принял решение обменять Ламело, понимал, что многим болельщикам это не понравится. Я понимаю и уважаю их точку зрения.

Но если начать слишком сильно прислушиваться к этому, ты просто не сможешь выполнять свою работу. Это не значит, что нельзя ценить или уважать чужое мнение. Но если позволить ему слишком сильно влиять на свои решения, тебя просто парализует», — приводит слова Питерсона портал Andscape.