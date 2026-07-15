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Источник: форвард Сергей Карасёв продолжит выступать за «Зенит»

Источник: форвард Сергей Карасёв продолжит выступать за «Зенит»
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Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» и 32-летний лёгкий форвард Сергей Карасёв воспользуются опцией, предусмотренной контрактом, и продлят сотрудничество до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает «Советский спорт».

Карасёв является рекордсменом «Зенита» по количеству проведённых матчей — на его счету 369 игр в составе сине-бело-голубых. В прошедшем сезоне форвард сыграл в 36 матчах, набрав в сумме 73 очка, а также проводя в среднем 12 минут 19 секунд на площадке за игру.

Напомним, «Зенит» по итогам прошедшего сезона Единой лиги уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в серии за третье место.

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