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Источник: УНИКС подпишет контракт с Евгением Бабуриным

Источник: УНИКС подпишет контракт с Евгением Бабуриным
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Казанский УНИКС подпишет контракт с 39-летним защитником Евгением Бабуриным. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, стороны заключат соглашение сроком на один сезон. Отмечается, что Бабурин мог перейти в УНИКС ещё перед прошлым розыгрышем плей-офф, однако тогда сделке помешала травма игрока.

В сезоне-2025/2026 выступал в цветах «Пари Нижний Новгород», за команду игрок вышел на паркет в 19 играх, в среднем набирая 8.6 очков, 1.5 подбора, 2.4 передачи и 1.1 перехвата.

Большую часть профессиональной карьеры Бабурин провёл в нижегородском клубе, воспитанником которого является. Также защитник выступал за «Темп-СУМЗ», «Спартак-Приморье» и «Локомотив-Кубань», после чего в 2018 году вернулся в нижегородский клуб.

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