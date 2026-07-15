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Ассистент тренера «Зенита»: возможно, с Александром Секуличем мы дальние родственники

Ассистент тренера «Зенита»: возможно, с Александром Секуличем мы дальние родственники
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Новый ассистент главного тренера «Зенита» Благота Секулич рассказал, что не знаком с бывшим наставником команды Александром Секуличем, но не исключает возможности дальнего родства, а также поделился впечатлениями о клубе.

— Лично вы знакомы с бывшим главным тренером «Зенита» Александром Секуличем?
— Лично мы не знакомы. У нас одинаковая фамилия, но встретиться пока не довелось. У нас есть общие знакомые… Может быть, мы даже какие‑то дальние родственники (улыбается).

— Что знали о «Зените» до перехода в клуб?
— Мне кажется, я довольно много знаю о «Зените». Следил за клубом и в Евролиге, и в чемпионате России. У «Зенита» очень хорошая репутация. Достаточно посмотреть, какие игроки и тренеры выступали и работали здесь, чтобы понять — это клуб и организация самого высокого уровня. Для меня большая честь стать частью этой команды, — приводит слова Секулича «Матч ТВ».

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