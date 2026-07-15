Аналитик: «Майами» вошёл во второй эшелон претендентов на титул НБА

Баскетбольный обозреватель и аналитик Джейсон Тимпф высоко оценил перспективы «Майами Хит» после приобретения двукратного MVP НБА Янниса Адетокунбо.

«Стоило ли отдавать всё ради Янниса? Да. Но вы его получили. С ним вы уже как минимум входите во второй эшелон претендентов на чемпионство. После этой сделки вы просто стали сильнее, чем были раньше. Мы пока не знаем, удастся ли им заполучить Леброна. Посмотрим, смогут ли они подписать Демара Дерозана.

У команды уже есть очень мощный фундамент в лице Янниса и Бэма [Адебайо]. Думаю, Бобби Портис тоже отлично впишется в этот состав. Считаю, что Эндрю Уиггинс — один из лучших защитников против игроков периметра во всей лиге.

Дэвион Митчелл — один из лучших специалистов по персональной защите против разыгрывающих и других защитников. В обороне эта команда сейчас действительно очень хорошо укомплектована», — сказал Тимпф в эфире Hoops Tonight.