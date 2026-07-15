Трое лидеров «Филадельфии» пытаются убедить Леброна Джеймса перейти в команду

«Филадельфия Сиксерс» продолжает предпринимать активные попытки подписать четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс».

По информации ESPN, во вторник с Джеймсом связались сразу три лидера «Сиксерс»: Тайриз Макси, Джоэл Эмбиид и Джейлен Браун. Как отмечает источник, наиболее активную роль в попытках убедить Леброна выбрать «Филадельфию» играет Макси.

После ухода из «Лейкерс» Леброн остаётся одним из самых востребованных свободных агентов нынешнего межсезонья. Помимо «Филадельфии», интерес к 41-летнему форварду, по информации СМИ, проявляют «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз».