Легенда НБА Пэйтон сравнил дуэт Дончича и Ривза с Джорданом и Пиппеном

Член Зала славы НБА Гэри Пэйтон поделился мнением о новом векторе развития «Лос-Анджелес Лейкерс», заявив, что клуб строит команду вокруг Луки Дончича и Остина Ривза. По его словам, этот дуэт напоминает связку Майкла Джордана и Скотти Пиппена в «Чикаго Буллз».

«Не знаю. Многие из игроков, которых они подписывают, просто будут выполнять свои роли. Это похоже на то, как было в «Чикаго» в 1990-х. Они строят команду вокруг Луки. Именно вокруг него. Ривз станет для них своего рода Скотти Пиппеном. Это как у нас в «Сиэтле»: я и Шон Кемп. Здесь же это Лука и Ривз. Они строят команду вокруг своих лидеров и стараются окружить их игроками, которые будут выполнять свою работу: подбирать, забивать важные броски. А Лука и Ривз будут их Бэтменом и Робином.

Они начинают новый этап. Они избавились от Маркуса Смарта. Теперь будут строить команду вокруг Луки и Ривза. Посмотрим, что из этого выйдет. Не знаю, станет ли эта команда одной из сильнейших на Западе. Им ещё предстоит это доказать с теми игроками, которых они собрали. У них есть два отличных баскетболиста: Лука и Ривз. Посмотрим, что получится», — приводит слова Пэйтона портал ClutchPoints.