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Айзен: если Леброн играет в гольф с Грином, может, он всё-таки перейдёт в «Уорриорз»

Айзен: если Леброн играет в гольф с Грином, может, он всё-таки перейдёт в «Уорриорз»
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Известный американский телеведущий Рич Айзен поделился мнением о возможном продолжении карьеры четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, заявив, что на месте форварда выбрал бы «Голден Стэйт Уорриорз».

«Но если сейчас он играет в гольф с Дрэймондом Грином и Кевином Хартом здесь, в Калифорнии, не кажется ли вам, что в итоге он всё-таки перейдёт в «Голден Стэйт Уорриорз»? Особенно если его семья всё равно останется жить в Лос-Анджелесе. Честно говоря, на его месте я бы так и поступил. Играл бы со Стефеном Карри, Дрэймондом Грином, под руководством Стива Керра. И близость к семье тоже имеет большое значение», — сказал Айзен в эфире ESPN.

Ранее стало известно, что Леброн покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» после восьми сезонов в команде и находится в статусе свободного агента.

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