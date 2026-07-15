Айзен: если Леброн играет в гольф с Грином, может, он всё-таки перейдёт в «Уорриорз»

Известный американский телеведущий Рич Айзен поделился мнением о возможном продолжении карьеры четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, заявив, что на месте форварда выбрал бы «Голден Стэйт Уорриорз».

«Но если сейчас он играет в гольф с Дрэймондом Грином и Кевином Хартом здесь, в Калифорнии, не кажется ли вам, что в итоге он всё-таки перейдёт в «Голден Стэйт Уорриорз»? Особенно если его семья всё равно останется жить в Лос-Анджелесе. Честно говоря, на его месте я бы так и поступил. Играл бы со Стефеном Карри, Дрэймондом Грином, под руководством Стива Керра. И близость к семье тоже имеет большое значение», — сказал Айзен в эфире ESPN.

Ранее стало известно, что Леброн покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» после восьми сезонов в команде и находится в статусе свободного агента.