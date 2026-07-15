«Я отличаюсь от них». Уилсон раскритиковал решение клубов придержать Дибанцу и Питерсона

Форвард «Чикаго Буллз» Калеб Уилсон, выбранный под четвёртым номером драфта НБА 2026 года, высказался о том, что первый и второй номера драфта Эй Джей Дибанца и Дэррин Питерсон не принимут больше участия в матчах Летней лиги, поскольку их клубы решили поберечь игроков.

«Думаю, отличаюсь от них. Не могу сказать, что они не любят баскетбол, но я, чёрт возьми, живу этой игрой. Поэтому буду играть столько, сколько позволит команда. Я не из тех, кто пропускает матч только потому, что чувствует себя не лучшим образом.

В НБА будут игры, когда я тоже не буду чувствовать себя идеально. Но если у меня нет травмы, буду выходить на площадку каждый раз. Люди приезжают со всего мира, чтобы посмотреть, как я играю. Не хочу их подводить», — приводит слова Уилсона аккаунт Courtside Buzz в социальной сети Х.