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Экс-игрок «Пари Нижний Новгород» Бабурин продолжит карьеру в УНИКСе

Экс-игрок «Пари Нижний Новгород» Бабурин продолжит карьеру в УНИКСе
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Казанский УНИКС объявил о переходе российского защитника Евгения Бабурина. Соглашение с 39-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.

Большую часть профессиональной карьеры Бабурин провёл в «Пари Нижний Новгород», воспитанником которого является. Также защитник выступал за «Темп-СУМЗ», «Спартак-Приморье» и «Локомотив-Кубань», с которым в сезоне-2017/2018 стал обладателем Кубка России и дошёл до финала Еврокубка.

Фото: БК УНИКС

После возвращения в «Нижний Новгород» в 2018 году Бабурин ещё восемь сезонов защищал цвета родного клуба. За это время он выиграл Кубок России в 2023 году, был признан лучшим защищающимся игроком Единой лиги ВТБ по итогам сезона-2022/2023 и трижды принимал участие в Матче всех звёзд турнира.

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